Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 16:01

В Москве завершили благоустройство Верхнего Люблинского пруда

Фото: Светлана Нафикова/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве завершили реабилитацию Верхнего Люблинского пруда, сообщает «Москва 24». Площадь территории составила 3,7 гектара.

Сообщается, что водоем находился в неудовлетворительном состоянии. На дне скопилось 49 тыс. кубометров иловых отложений, из-за чего уменьшилась глубина, активно разрастались водоросли, а береговая полоса разрушалась.

В ходе работ извлекли иловые отложения, дно спрофилировали с отсыпкой песком. Береговую полосу полностью восстановили: демонтировали старое железобетонное оформление и установили новые участки берегоукрепления. Также на территории обустроили три зоны биоплато.

Ранее сообщалось, что в Москве обустроили 139 мест для организованного отдыха у воды. В зонах обустроили пляжи с настилами из террасной доски, шезлонгами, лежаками, зонтами и навесами.

Москва
благоустройство
пруды
очистка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году
Умер художник-постановщик «Гардемаринов III»
Политолог ответил, введет ли Трамп санкции против РФ ради дани памяти Грэму
Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России
Бывший чиновник Минпромторга упал в обморок, когда его пришли арестовывать
Захарова раскрыла, кто на Украине обворовывает россиян и европейцев
В Совфеде указали ЕС, против кого на самом деле стоит вводить санкции
Названо число стран, с которыми МО РФ подпишет многолетние военные договоры
Арестовичу подготовили обвинение в России о призывах к терактам
В Минобороны раскрыли цель цифровой трансформации армии России
Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках
Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России
Ядовитый паук укусил девушку в автобусе до Казани
Лимиты украинских моргов, удары под Одессой: новости СВО к вечеру 17 июля
«Выстрел себе в ногу»: политолог оценил планы Черногории отменить безвиз с РФ
Сильные дожди, облачность и тепло до +23: погода в Москве в начале недели
Психотерапевт предупредила, чем опасно отсутствие отдыха
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Раскрыта причина смерти вдовы Александра Маслякова
В Минобороны рассказали о развитии поставок и использования БПЛА
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.