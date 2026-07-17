В Москве завершили благоустройство Верхнего Люблинского пруда

В Москве завершили реабилитацию Верхнего Люблинского пруда, сообщает «Москва 24». Площадь территории составила 3,7 гектара.

Сообщается, что водоем находился в неудовлетворительном состоянии. На дне скопилось 49 тыс. кубометров иловых отложений, из-за чего уменьшилась глубина, активно разрастались водоросли, а береговая полоса разрушалась.

В ходе работ извлекли иловые отложения, дно спрофилировали с отсыпкой песком. Береговую полосу полностью восстановили: демонтировали старое железобетонное оформление и установили новые участки берегоукрепления. Также на территории обустроили три зоны биоплато.

Ранее сообщалось, что в Москве обустроили 139 мест для организованного отдыха у воды. В зонах обустроили пляжи с настилами из террасной доски, шезлонгами, лежаками, зонтами и навесами.