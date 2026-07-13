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13 июля 2026 в 16:38

Москвичам рассказали, где можно купаться

В Москве обустроили 139 мест для отдыха у воды

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»
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В Москве обустроили 139 мест для организованного отдыха у воды, сообщает «Москва 24». В зонах обустроили пляжи с настилами из террасной доски, шезлонгами, лежаками, зонтами и навесами.

Сообщается, что среди подготовленных мест оказались Гольяновский пруд, Большой Перовский пруд, Большой Очаковский пруд и другие. Благоустройство завершилось в мае-июне 2026 года.

На некоторых территориях также разместили бассейны с раздевалками и душевыми. Зоны отдыха оснастили системами видеонаблюдения и оповещения, спасательными вышками и медпунктами.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как «зуд купальщика», ежегодно фиксируются в России. В ведомстве пояснили, что заразиться можно при купании в пресноводных водоемах со стоячей водой и большим количеством уток, особенно в летние месяцы, когда условия наиболее благоприятны для развития паразитов.

Москва
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пляжи
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