Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 19:24

В Роспотребнадзоре рассказали, где можно подхватить «зуд купальщика»

Купание в стоячих водоемах может привести к церкариальному дерматиту

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как «зуд купальщика», ежегодно фиксируются в России, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что заразиться можно при купании в пресноводных водоемах со стоячей водой и большим количеством уток, особенно в летние месяцы, когда условия наиболее благоприятны для развития паразитов.

Роспотребнадзор обращает внимание на риски заражения церкариальным дерматитом, широко известным как «зуд купальщика». При церкариальном дерматите происходит поражение кожных покровов человека церкариями — личинками плоского червя (шистосомы). Случаи этого паразитарного заболевания фиксируются ежегодно, — отмечается в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, заболевание проявляется покраснением кожи, появлением пузырьков и сильным зудом. Несмотря на то что церкарии погибают в коже человека в течение нескольких часов и неспособны развиваться в организме, симптомы могут сохраняться до двух — трех недель. В ведомстве также подчеркнули, что церкариальный дерматит не передается от человека к человеку.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что российским туристам после возвращения с Бали следует внимательно следить за состоянием здоровья из-за распространенной в Индонезии лихорадки денге. В ведомстве отметили, что на начальной стадии заболевание напоминает грипп. Специалисты напомнили, что заболевание передается человеку через укусы комаров.

Россия
Роспотребнадзор
заболевания
купания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.