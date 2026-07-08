В Роспотребнадзоре рассказали, где можно подхватить «зуд купальщика» Купание в стоячих водоемах может привести к церкариальному дерматиту

Случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как «зуд купальщика», ежегодно фиксируются в России, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что заразиться можно при купании в пресноводных водоемах со стоячей водой и большим количеством уток, особенно в летние месяцы, когда условия наиболее благоприятны для развития паразитов.

Роспотребнадзор обращает внимание на риски заражения церкариальным дерматитом, широко известным как «зуд купальщика». При церкариальном дерматите происходит поражение кожных покровов человека церкариями — личинками плоского червя (шистосомы). Случаи этого паразитарного заболевания фиксируются ежегодно, — отмечается в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, заболевание проявляется покраснением кожи, появлением пузырьков и сильным зудом. Несмотря на то что церкарии погибают в коже человека в течение нескольких часов и неспособны развиваться в организме, симптомы могут сохраняться до двух — трех недель. В ведомстве также подчеркнули, что церкариальный дерматит не передается от человека к человеку.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что российским туристам после возвращения с Бали следует внимательно следить за состоянием здоровья из-за распространенной в Индонезии лихорадки денге. В ведомстве отметили, что на начальной стадии заболевание напоминает грипп. Специалисты напомнили, что заболевание передается человеку через укусы комаров.