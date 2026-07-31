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31 июля 2026 в 07:15

Сомнолог развеял миф о влиянии расположения кровати на качество сна

Сомнолог Кудинов: расположение кровати не влияет на качество сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Расположение кровати в комнате не влияет на качество сна, заявил NEWS.ru врач-сомнолог Павел Кудинов. По его словам, для здорового сна необходима темнота.

Расположение кровати в комнате не влияет на качественный сон. Важно спать в темноте, а бодрствовать на свету. Постоянный источник света не дает вырабатываться мелатонину. Зашторив окна, мы создадим темноту, а включив даже яркий искусственный свет, мы сделаем «день» для организма. Поэтому спать нужно обязательно в темноте, — сказал Кудинов.

Ранее психиатр Руслан Исаев заявил, что при бессоннице не нужно часами лежать в постели, заставляя себя уснуть. По его словам, спорт и другая активная деятельность с целью утомить себя — тоже не самый удачный метод в борьбе с инсомнией.

До этого невролог Али Исмаилов предупредил, что неправильный ежедневный рацион существенно ускоряет старение мозга. При этом, по его словам, единичное употребление фастфуда и другой вредной пищи не повлияет на когнитивные способности. Он отметил, что наибольший вред организму приносят ультрапереработанные продукты.

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