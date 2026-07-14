Сомнолог перечислил неожиданные последствия постоянного сна при свете

Постоянный сон при свете может привести не только к ухудшению качества ночного отдыха, но и ослаблению иммунитета, развитию деменции, депрессии и гипертонии, предупредил в беседе с LIFE.ru сомнолог Максим Новиков. Он отметил, что у женщин такая привычка может вызвать нарушения в менструальном цикле. Организм воспринимает даже слабое освещение как сигнал к бодрствованию.

Свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна, вырабатываемого шишковидной железой в мозге. Телевизор или ночник активируют ганглиозные клетки сетчатки, блокируя сигнал «ночь» для циркадных ритмов организма. Безопасного уровня света во время сна фактически нет — оптимальной считается полная темнота, менее 0,1 люкса. Лучше использовать плотные шторы или маску для глаз. Особенно это важно для детей и пожилых людей, поскольку у них мелатониновая система более чувствительна. Гаджеты рекомендуется выключать минимум за один-два часа до сна, — посоветовал Новиков.

Он добавил, что постоянный сон при свете повышает риск ожирения из-за сбоя в выработке гормонов голода — лептина и грелина. Кроме того, снижается чувствительность тканей к инсулину, что увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа.

Ранее сомнолог Борис Яковлев сказал, что дневной сон должен длиться около 15–20 минут. По его словам, сон делится на циклы длиной до 90 минут.