Врачи выявили у пенсионера смертельно опасную болезнь «под маской» анемии

В Кемеровской области специалисты ККДЦ им. И.А. Колпинского вовремя диагностировали у 77-летнего пенсионера опухоль толстого кишечника, пишет VSE42.RU со ссылкой на Минздрав Кузбасса. Смертельно опасное заболевание по симптоматике напоминало тяжелую анемию. Мужчина испытывал частые головные боли и страдал от быстрой утомляемости и бессонницы.

Тяжелая анемия — в большинстве случаев не окончательный диагноз, а [следствие] серьезного заболевания. По результатам лабораторных и эндоскопических исследований заместитель главного врача Людмила Короленко определила онкопатологию пищеварительной системы на I стадии, — отметили в ведомстве.

Сейчас мужчина проходит обследования в Центре амбулаторной онкологической помощи. После завершения диагностики пенсионера планируют госпитализировать для дальнейшего лечения.

Ранее кемеровские врачи спасли 64-летнюю жительницу Прокопьевска с огромным тромбом в шее. Женщина обратилась к медикам с жалобой на одышку. По результатам УЗИ у нее выявили кровяной сгусток в яремной вене размером свыше шести сантиметров.