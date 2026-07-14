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14 июля 2026 в 11:32

Специалист по ИИ предупредил об опасности нейросетей

Специалист по ИИ Силаев: при загрузке в нейросеть контроль над файлами теряется

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пользователь не может контролировать дальнейшее хранение и использование документа при загрузке в ИИ-клиенты, рассказал Lenta.ru заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. Он отметил, что это касается в первую очередь персональных данных, а также финансовых и медицинских документов.

После загрузки пользователь уже не может полностью контролировать, где именно будет храниться эта информация, как долго она сохранится и каким образом может использоваться в дальнейшем. При работе с нейросетями стоит придерживаться принципа минимальной достаточности: передавать сервису только те данные, которые действительно нужны для выполнения задачи, — рассказал Силаев.

Специалист по ИИ подчеркнул, что, если обойтись без загрузки документа нельзя, из него стоит предварительно удалить фамилии, адреса, номера, банковские реквизиты, QR‑коды, подписи и названия организаций. По его словам, чем меньше конфиденциальных сведений попадает к ИИ‑сервису, тем ниже риск их утечки или неправомерного использования.

Ранее генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский рассказал, что живое общение с самыми близкими защитит детей от зависимости от нейросетей. Он отметил, что современные дети крайне быстро адаптируются к новым технологиям.

Общество
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