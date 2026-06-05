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05 июня 2026 в 16:02

Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ

Гендиректор ИРИ Гореславский: живое общение защитит детей от зависимости от ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Живое общение с самыми близкими защитит детей от зависимости от нейросетей, заявил в беседе с «Авторадио» генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский в рамках ПМЭФ-2026. Он отметил, что современные дети крайне быстро адаптируются к новым технологиям. Искусственный интеллект становится для них другом и наставником. При этом важно, чтобы ИИ не замещал ребенку взаимодействие с окружающими.

Ребенок очень быстро привыкает к каким-то новым явлениям. Вы даже глазом моргнуть не успеете, как какой-то прибор станет выдавать ему самые разные советы и заменять живое общение. Единственный способ этого избежать, на мой взгляд, — это постоянно и активно разговаривать с ребенком. Ни в коем случае не нужно отмахиваться от ребенка и говорить ему, иди что-нибудь посмотри, вот тебе планшет, сам разберись. А там уже будет ИИ, который сделает это за родителей или учителя. Поэтому разговаривайте с ребенком, тогда все будет нормально, — призвал Гореславский.

Ранее психолог Екатерина Михайлова рассказала, что после общения с ИИ-ботом нужно «заземлиться» и вернуться в реальность. Она посоветовала выпить воды, восстановить дыхание и заняться физической нагрузкой.

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