Психолог объяснила, как избежать зависимости от ИИ-чата Психолог Михайлова: после общения с ИИ-ботом нужно вернуться в реальность

После общения с ИИ-ботом нужно «заземлиться» и вернуться в реальность, рассказала LIFE.ru психолог Екатерина Михайлова. Она посоветовала выпить воды, восстановить дыхание и заняться физической нагрузкой.

Если тревога не отпускает сутками, нарушен сон, никакой, даже самый совершенный алгоритм не заменит живого человека. Там, где нужно тепло, близость и ответственность за вашу жизнь, место только для человека, — подчеркнула Михайлова.

Психолог предупредила, что нейросети не всегда могут поставить верный диагноз, а самое главное — не могут увидеть состояние пациента. Она отметила, что неподготовленные пользователи из-за ИИ могут попасть в ловушку тревоги.

Ранее иммунолог Оксана Шабалина рассказала, что нейросети не смогут грамотно и точно проконсультировать по вопросам лечения какого-либо заболевания. Она призвала обращаться исключительно к врачам, напомнив, что ИИ зачастую просто обобщает информацию из интернета.