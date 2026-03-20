20 марта 2026 в 13:15

Иммунолог рассказала, можно ли обращаться к ИИ по вопросам лечения

Врач Шабалина: ИИ не сможет грамотно проконсультировать по вопросам лечения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Нейросети не смогут грамотно и точно проконсультировать по вопросам лечения какого-либо заболевания, заявила 360.ru иммунолог Оксана Шабалина. Она призвала обращаться исключительно к врачам, напомнив, что ИИ зачастую просто обобщает информацию из интернета.

ИИ не несет никакой ответственности за свои рекомендации. Врачи же полностью отвечают за то, что рекомендуют конкретному человеку с его индивидуальными особенностями. Ну и эмпатию медиков тоже никто не отменял. Они могут вживую поговорить с пациентом, успокоить его или направить к другому специалисту, — высказалась Шабалина.

Она уточнила, что у нейросетей допустимо спрашивать какие-то общие рекомендации по аллергии или другим заболеваниям. ИИ может просто рассказать о диетах, здоровом образе жизни или медикаментах, однако не способен поставить диагноз и назначить лечение.

Ранее замминистра здравоохранения Вадим Ваньков заявил, что Минздрав России запланировал массово обучать медиков работе с технологиями ИИ. По его словам, такой шаг позволит автоматизировать управленческие и административные задачи в клиниках.

здоровье
нейросети
врачи
технологии
