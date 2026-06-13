Павловка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 июня

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 13 июня? Что происходит у Александровки, Василевки, Волчанска, Гришино, Избицкого, Ильиновки, Константиновки, Липцов, Липовки, Лосевки, Масляковки, Новодмитровки, Отрадного, Охримовки, Павловки, Рай-Александровки, Северска и Харькова?

WarGonzo

На Красноармейском направлении продолжаются бои за населенный пункт Мирное, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Есть продвижение севернее Новоалександровки. На Добропольском направлении ВС РФ занимают новые позиции в районе Павловки. На Константиновском направлении идут бои в Долгой Балке, есть продвижение со стороны Ильиновки и Берестка. Сообщается, что в Константиновке ВС РФ держат под контролем восточную часть города и продвигаются в микрорайоне Новоселовка. На Краснолиманском направлении идут бои в районе Коровьего Яра и в самом Красном Лимане. На Северском участке без изменений в ЛБС, продолжаются боестолкновения в районе Рай-Александровки. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются бои в районе Лосевки. Есть продвижение у Охримовки. ВС РФ наступают в сторону Белого Колодезя», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Бугаевки, Рубежного, Юрченково, Ивановки, Варваровки, Колодезного, Григоровки, Резниково и села Уды, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Штурмовые ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по вскрытым целям ВСУ. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. В Сумском районе наши штурмовики продвинулись на двадцати одном участке до 700 метров. Продолжаются стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях населенных пунктов», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Сергей Лебедев»

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что за прошедшие сутки ВС РФ нанесли 35 ударов по законным целям в семи областях Украины.

«Каждый удар или эпизод — это не прилет одной „Герани“, а система ударов, в которой в последнее время более 10 прилетов, а бывает и более 30. Отдельного внимания заслуживает Черноморское направление. Одесса, Николаев и прибрежная инфраструктура продолжают регулярно попадать в сводки. При этом характер ударов все больше напоминает не охоту за отдельными объектами, а попытку системного давления на логистику, через которую проходят значительные объемы грузов и снабжения. Не менее любопытно выглядит ситуация на северном направлении. Серии ударов по Сумской области происходят на фоне сообщений о продолжающемся продвижении российских войск и постепенном расширении зоны огневого контроля. Если эта тенденция сохранится, последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд», — отметил он.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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