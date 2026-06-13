Удары по Украине сегодня, 13 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 13 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 13 июня

ВС РФ в ночь на 13 июня нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале, опубликовав кадры удара телеуправляемых БПЛА «Герань» по Криворожской ТЭС.

«Основной удар пришелся на прифронтовую зону: цели уничтожены в Сумской, Харьковской областях. В Харькове из-за перебоев с электричеством наблюдаются сбои в работе электротранспорта и метро. Зафиксированы пожары в Днепропетровской области, где в районе Васильковки и Синельниково гремели взрывы после ударов ВКС. Поражен инфраструктурный объект в Кривом Роге», — отметил он.

Кроме того, по данным Царева, многочисленные цели были атакованы в Одессе и Николаеве.

ПВО Patriot Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

«ВС РФ стали чаще использовать новый ударный дрон „Герань-5“, выполненный по схеме крылатой ракеты. По словам полковника ВСУ Александра Зарубы, украинские системы ПВО не справляются с высокой скоростью БПЛА», — сообщил военный блогер.

Всего за сутки с 12 на 13 июня зафиксировано не менее 35 ударных эпизодов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram. Он отметил, что один эпизод может включать от 10 до 30 прилетов беспилотников.

«Главная особенность суток — работа по логистическим и управленческим узлам сразу на нескольких уровнях: от приграничной Сумской области до черноморской инфраструктуры и глубинных районов снабжения», — заметил он.

В Сумской области, по данным подпольщика, целями являются склады боеприпасов, пункты размещения ВСУ, узлы связи, расчеты БПЛА и маршруты снабжения приграничной группировки; в Одесской — портовая инфраструктура, склады военных грузов и транспортные узлы; в Николаевской — склады с горюче-смазочными материалами, пункты размещения личного состава ВСУ и ремонтные объекты.

В Днепропетровской области, как отметил Лебедев, удары наносятся по складам и технике ВСУ, в Харьковской — по объектам ремонта техники, хранения вооружений и обеспечения беспилотных подразделений.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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