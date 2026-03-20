20 марта 2026 в 19:50

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лето 2026 года в Москве будет «зачетным», сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 июля, ждать ли штормовых ветров и холодрыги до +12 градусов?

Какая погода будет в Москве в июле

По словам Евгения Тишковца, в июле 2026 года в Москве будет стоять жаркая погода.

«А вот лето в этом году будет „зачетным“ — более жарким и засушливым, чем в 2025 году, особенно в июле — августе. В общем, краткий сценарий мне представляется таким: бурная весна с половодьем и относительно знойное лето», — отметил синоптик.

По предварительным расчетам метеосервисов, начало июля в российской столице будет по-настоящему летним. В течение первой декады месяца ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, что заметно выше климатической нормы. Ночью воздух будет остывать до 21 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 м/с, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Возможны кратковременные дожди при сохранении дневной температуры около +25 градусов. Влажность воздуха в этот период будет умеренной, около 70%.

В период с 10 по 20 июля характер погоды изменится. Температура воздуха днем будет держаться в районе +24–27 градусов, ночные показатели составят от +15 до +17 градусов. Значительно увеличится количество осадков. Прогнозируются дожди разной интенсивности, которые будут идти практически ежедневно.

В конце июля в столичном регионе ожидаются ливни, грозы и прохлада. Жара сменится комфортной прохладой, а температура вернется к климатической норме. Днем прогнозируется от +21 до +26 градусов. По ночам станет прохладнее — от +13 до +16 градусов.

Таким образом, в Москве в июле штормовых ветров и холодрыги до +12 градусов не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в июле

В Санкт-Петербурге начало июля будет умеренно теплым. В первые две недели месяца дневная температура будет колебаться от +20 до +22 градусов, ночью — от +12 до +14 градусов. Осадки в этот период ожидаются практически ежедневно, но в небольших количествах — от 1 до 3,5 миллиметра в день. Ветер будет слабым, южных и юго-западных направлений, со скоростью 3 м/c. Согласно долгосрочным прогнозам, первая декада июля может характеризоваться короткими, но мощными ливнями, которые будут сменяться прояснениями.

Во второй половине месяца, с 16 по 31 июля, в Северной столице ожидается небольшое повышение температуры, когда дневные показатели достигнут +25 градусов, что станет пиком летнего тепла в этом сезоне. Ночные температуры также немного повысятся — до +16 градусов. Наиболее теплыми днями, по прогнозам, станут 26 и 27 июля, когда столбики термометров могут подняться до +25 градусов. Количество осадков во второй половине месяца будет варьироваться — от 1,5 до 4 миллиметров в день.

Иван Смирнов
