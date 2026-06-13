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13 июня 2026 в 02:52

«Категорически не приемлем»: Россия устроила демарши США из-за G20

Бердыев: РФ провела серию демаршей США из-за недопуска на мероприятия G20

Большая двадцатка Большая двадцатка Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия направила дипломатические демарши в США из-за отказа в допуске российских представителей на мероприятия «Группы двадцати», сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. Дипломат отметил, что при председательстве США в G20 Россия столкнулась с проблемами допуска, поскольку представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Российской академии наук находятся в санкционных списках Вашингтона.

Бердыев подчеркнул, что подобный подход категорически неприемлем и Россия провела серию дипломатических демаршей, продолжая взаимодействие с США на уровне внешнеполитических ведомств и шерпов для устранения этих барьеров. Посол подчеркнул, что ограничение прав российских делегатов портит атмосферу на саммите и ставит под сомнение его успех в текущем году.

Москва также предупредила Вашингтон, что не признает итоги и встречи без участия российских делегатов. Саммит «Группы двадцати» запланирован на 14–15 декабря в Майами.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в США на саммит G20 в декабре 2026 года пока не прорабатывается. Несмотря на приглашение России к участию на высшем уровне и публичные заявления американского президента Дональда Трампа о пользе присутствия российского лидера, Кремль сохраняет выжидательную позицию.

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