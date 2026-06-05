Раскрыты детали возможного визита Путина на саммит G20 в США Песков: визит Путина в США на саммит G20 пока не прорабатывается

Визит президента РФ Владимира Путина в США на саммит G20 в декабре 2026 года пока не прорабатывается, заявил газете «Известия» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Несмотря на приглашение России к участию на высшем уровне и публичные заявления американского президента Дональда Трампа о пользе присутствия российского лидера, Кремль сохраняет выжидательную позицию.

Пока нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС займут единую позицию по недопущению скандальных тем в повестку G20. Они последние два года пресекают попытки навязать дискуссии, которые тормозят масштабные реформы.

До этого министр финансов Антон Силуанов указал, что государственный долг России следует удерживать на безопасном уровне. Сейчас показатель составляет 17% ВВП и остается одним из самых низких среди стран G20. Сокращение бюджетного дефицита имеет принципиальное значение для стабильности страны.

Также Силуанов заявил, что суммарный экономический потенциал государств БРИКС уже оставил позади показатели стран «Большой семерки». По утверждению руководителя ведомства, на текущем этапе ключевой целью для участников данного союза становится стимулирование хозяйственного прогресса не путем демографических факторов или наращивания добычи полезных ископаемых, а за счет форсированного технологического совершенствования.