Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»

Совокупная экономика стран БРИКС уже превосходит по своему потенциалу «Большую семерку», заявил в интервью РИА Новости министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, теперь главной задачей объединения становится обеспечение роста не за счет демографии или добычи ресурсов, а благодаря технологическому развитию.

Страны БРИКС и другие акционеры Нового банка развития обладают значительным экономическим потенциалом. На объединение приходится более половины населения Земли, его экономика уже превосходит «Большую семерку», — сказал глава Минфина.

Как отметил Силуанов, совместная работа в области технологий позволит привлекать в эту сферу более $2,5 трлн ежегодно. В результате экспорт высокотехнологичных товаров вырастет с 12 до 28% ВВП, а капитализация технологических компаний стран БРИКС на фондовом рынке может увеличиться на $1,4 трлн.

Ранее глава Минфина заявил, что уровень государственного долга стран «Большой семерки» превысил 120% от ВВП, в то время как в развивающихся государствах этот показатель не достигает и 71%. Он обратил внимание, что разрыв составляет почти 50 процентных пунктов.