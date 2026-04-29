Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств

Уровень государственного долга стран «Большой семерки» превысил 120% от ВВП, в то время как в развивающихся государствах этот показатель не достигает и 71%, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Он обратил внимание, что разрыв составляет почти 50 процентных пунктов, передает ТАСС.

Мы видим, что в последнее время страны нарастили долги. Только долг стран «семерки» более 120% от ВВП. Если посмотреть страны с развивающейся экономикой, то это чуть больше 70% от ВВП, — отметил он.

Глава Минфина обратил внимание на растущую долговую проблему в мире. Он подчеркнул, что высокий уровень заимствований вынуждает государства тратить все большую часть бюджетных средств на обслуживание процентов, что на фоне роста инфляции создает дополнительные риски.

Ранее стало известно, что госдолг Франции и Италии превысил отметку в €3 трлн. Согласно информации Евростата, по состоянию на конец 2024 года единственной страной союза с задолженностью выше этого порога являлась Пятая республика, однако теперь к ней присоединился и Рим.