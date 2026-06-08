Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 21:48

«Нас ожидает много драмы»: Чурикова о новой «Фабрике звезд»

Яна Чурикова допустила, что в новой «Фабрике звезд» будет много драмы

Ведущая программы «Голос» («Первый канал») Яна Чурикова Ведущая программы «Голос» («Первый канал») Яна Чурикова Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская телеведущая и журналистка Яна Чурикова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на премии ТЭФИ предположила, что в перезапуске «Фабрики звезд» будет много драмы. Она отметила, что в публичном поле уже обсуждается концепция противостояния «старой» и «новой» продюсерских школ.

У нас есть информация в публичном поле, что это будет продюсер «старой школы» против продюсера «новой школы». Мне самой интересно, кто это в итоге будет, потому что со стороны продюсеров старшего поколения мы можем вспомнить [Игоря] Матвиенко, [Максима] Фадеева, [Виктора] Дробыша, [Игоря] Крутого. <...> А продюсеры новой школы — их достаточно, и при этом нет конкретики, какой именно продюсер. <...> Мне кажется, что в этом столкновении школ нас ожидает много драмы, — сказала она.

Чурикова также подчеркнула, что телевидение больше не является доминирующим медиа, а для успешных проектов необходимо активно использовать интернет-платформы. При этом, по ее словам, многие артисты, раскрутившиеся в Сети, все же приходят на телевидение, чтобы закрепить популярность, поэтому синергия разных медиа становится ключевым фактором.

Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Первого канала Константин Эрнст рассказал о подготовке к перезапуску музыкального шоу «Фабрика звезд». По его словам, передача будет отличаться от программы, которую россияне увидели 20 лет назад.

Шоу-бизнес
Яна Чурикова
Фабрика звезд
музыканты
Елена Бардина
Е. Бардина
Виктория Катаева
В. Катаева
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова предлагает прямые переговоры между Палестиной и Израилем
В Саудовской Аравии объяснили падение ракеты у границы с Йеменом
В ДНР сообщили о последствиях удара дронов ВСУ по мирным жителям
Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
«Нас ожидает много драмы»: Чурикова о новой «Фабрике звезд»
Полянский раскрыл отношение стран ОБСЕ к России
Россиянка пострадала при атаке ВСУ на Энергодар
«Все увидели»: в Минтрансе раскрыли роль России в одном вопросе
Спасатели достали из озера тело подростка
ПВО за шесть часов уничтожила почти сотню беспилотников ВСУ
В Европе рассмотрели вопрос о лишении Зеленского важного ордена
Постпред заявил о поощрении МАГАТЭ новых ударов ВСУ по России
«Заметать под ковер»: российский постпред раскритиковал МАГАТЭ
Киркоров, Валерия, Барановская в красном: фото NEWS.ru с ТЭФИ
Названа безопасная норма черешни
Два человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области
«Знает, что говорит»: Пригожин высказался о новой «Фабрике звезд»
«Классно!»: Киркоров рассказал об операции на лице
Синоптик предрекла температурный рекорд в Москве
Стало известно число жертв израильских атак в Ливане
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.