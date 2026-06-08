«Нас ожидает много драмы»: Чурикова о новой «Фабрике звезд» Яна Чурикова допустила, что в новой «Фабрике звезд» будет много драмы

Российская телеведущая и журналистка Яна Чурикова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на премии ТЭФИ предположила, что в перезапуске «Фабрики звезд» будет много драмы. Она отметила, что в публичном поле уже обсуждается концепция противостояния «старой» и «новой» продюсерских школ.

У нас есть информация в публичном поле, что это будет продюсер «старой школы» против продюсера «новой школы». Мне самой интересно, кто это в итоге будет, потому что со стороны продюсеров старшего поколения мы можем вспомнить [Игоря] Матвиенко, [Максима] Фадеева, [Виктора] Дробыша, [Игоря] Крутого. <...> А продюсеры новой школы — их достаточно, и при этом нет конкретики, какой именно продюсер. <...> Мне кажется, что в этом столкновении школ нас ожидает много драмы, — сказала она.

Чурикова также подчеркнула, что телевидение больше не является доминирующим медиа, а для успешных проектов необходимо активно использовать интернет-платформы. При этом, по ее словам, многие артисты, раскрутившиеся в Сети, все же приходят на телевидение, чтобы закрепить популярность, поэтому синергия разных медиа становится ключевым фактором.

Ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава Первого канала Константин Эрнст рассказал о подготовке к перезапуску музыкального шоу «Фабрика звезд». По его словам, передача будет отличаться от программы, которую россияне увидели 20 лет назад.