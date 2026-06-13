Яна Чурикова объяснила, почему в соцсетях зашли мемы с Леонидом Каневским Чурикова: мемы с Каневским популярны в соцсетях благодаря его харизматичности

Созданные корейской художницей мемы с актером и телеведущим Леонидом Каневским стали популярны, поскольку он талантлив и харизматичен, отметила в интервью NEWS.ru телеведущая Яна Чурикова. Эти качества артиста притягивают к нему внимание людей всех поколений, считает собеседница.

Харизма, опыт, артистическое обаяние [присутствуют у него в полной мере]. Я невероятно восхищена им. А сейчас корейская художница — не будучи частью культурного контекста нашей страны — сделала мемы с Каневским. Это еще раз свидетельствует о том, какой великий талант он, пробивает время и пространство, — отметила собеседница.

Чурикова напомнила, что многосерийный фильм с участием Каневского «Следствие ведут ЗнаТоКи» был любим зрителями всего Советского Союза. Сейчас на передаче с похожим названием — «Следствие вели… с Леонидом Каневским» растет второе поколение телезрителей. На днях передача получила премию ТЭФИ в номинации «Программа-легенда».

Все мы помним сериал. И Каневский в качестве ведущего программы «Следствие вели…» — классный мостик в прошлое. И здорово, как он завирусился у молодого поколения. Например, Каневский — любимый телеведущий и актер моей дочери. Дочери 17. Вот насколько крутое обаяние у человека, что и молодежь его любит, — заключила телеведущая.

Ранее Чурикова прокомментировала информацию о возвращении в эфиры проекта «Фабрика звезд». Телеведущая предположила, что при перезапуске шоу будет много драмы. В публичном поле уже обсуждается концепция противостояния «старой» и «новой» продюсерских школ, отметила она.