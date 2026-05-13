Ненависть к Сталину, Листьев, критика ТВ: каким был Владимир Молчанов

Ушел из жизни Владимир Молчанов — член Академии российского телевидения, журналист, автор и ведущий программ «До и после полуночи», «И дольше века…» и других. За что он ненавидел Иосифа Сталина и превозносил первого президента СССР Михаила Горбачева, действительно ли конкурировал с Владиславом Листьевым и каким Молчанова запомнили коллеги и друзья — в материале NEWS.ru.

Как родилась культовая программа «До и после полуночи»

Владимир Молчанов был выпускником филологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Профессиональную карьеру он начал в 1973 году корреспондентом в Нидерландах.

В 1987 году Молчанов пришел работать на советское телевидение — спортивным комментатором программы «Время». В тот же период он запустил авторское шоу «До и после полуночи», в котором выступал сценаристом и ведущим. В этой программе журналист не боялся говорить на острые темы, о проблемах в стране. Один из самых популярных выпусков был снят в пивной. «Я не представлял, во что это выльется [идея передачи]. А вылилось в программу, которая перевернула мозги многим людям», — говорил Молчанов.

Он вел два проекта — «До и после полуночи» и «90 минут». В 1991 году после распада СССР Владимир Кириллович ушел с федерального канала в знак протеста против множественных увольнений коллег.

Его последней на тот момент телевизионной работой стал документальный фильм «Забой» о шахтерах Луганска. Молчанов назвал его «некрологом системе, которая нас воспитала».

«Перед показом фильма — а у нас был прямой эфир — я подошел к оператору и сказал, что мне нужно 3-4 минуты. Камеру включили, я попрощался со зрителями, и дальше пошел фильм», — вспоминал телеведущий.

Молчанов положительно высказывался о деятельности Михаила Горбачева как человека, который подарил свободу жителям СССР. Негативно отзывался о Сталине, сравнивая сталинизм с фашизмом.

Автор и ведущий телепередачи «До и после полуночи» журналист Владимир Молчанов (слева) с художником Евгением Березиковым (в центре) после эфира Фото: Борис Ельшин/РИА Новости

Почему Владимир Молчанов исчез из медиаполя

После ухода с телевидения в начале 1990-х Молчанов продолжил освещать актуальные события как независимый журналист. Во время съемки сюжета о вооруженном противостоянии между Борисом Ельциным и Верховным Советом РФ один из членов его съемочной группы получил смертельное ранение. После победы Ельцина на президентских выборах Молчанов решил, что не будет больше заниматься политической журналистикой.

Он запустил передачу «Помню… Люблю» о советских композиторах, а также авторский проект «И дольше века» в формате беседы.

В последние годы жизни телеведущий почти не появлялся в публичном поле из-за проблем со здоровьем. В редких интервью он критиковал современное телевидение за отсутствие полезных для зрителя передач. «Я принципиально не смотрю ток-шоу, поскольку считаю, что это верх непристойности. И политические, и „социально-бытовые“ — те, где лазают под юбки и обсуждают, с кем первым переспала Диана Шурыгина. Я считаю это абсолютным унижением [человеческого достоинства]», — говорил Молчанов.

Что стало причиной смерти Владимира Молчанова

Молчанов ушел из жизни в ночь с 12 на 13 мая. Ему было 75 лет. По данным Telegram-канала Mash, он скончался в больнице. За последний год его госпитализировали пять раз с резкими болями в животе. До этого ему пересадили печень из-за последствий онкологии, он также перенес инфаркт.

Телевизионный журналист Евгений Додолев подтвердил NEWS.ru, что Владимир Кириллович очень сильно болел. При этом, по словам собеседника, он никогда не жаловался на здоровье. Додолев, по его словам, сам догадался о проблемах коллеги во время последнего разговора по телефону. Голос Молчанова показался тихим и безжизненным, он с трудом поддерживал беседу, пояснил Евгений.

Владимир Молчанов, 2009 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я поздравлял его с 75-летием. Мы договорились, что он придет ко мне на интервью, когда будет лучше себя чувствовать. Я не настаивал, потому что по голосу было ясно [что ему нездоровилось]. Молчанов действительно был не форме», — рассказал собеседник.

К сожалению, беседа так и не состоялась, с горечью говорит Додолев. Он добавил, что, хотя и не был согласен с Молчановым во многом, но считает его искренним и честным человеком. «Молчанов считал, что сталинизм хуже, чем нацизм. Он заблуждался, я хотел по этому поводу полемизировать. При этом [Владимир Кириллович] был честен в своих заблуждениях. Безусловно, он — порядочный человек», — заключил журналист.

Что Березин, Шнейдеров и Чурикова сказали о Молчанове

В своей книге «Влад Листьев. Пристрастный реквием» Додолев писал, что глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко всерьез рассматривал кандидатуру Молчанова в качестве ведущего программы «Взгляд». Диктор Владимир Березин в беседе с NEWS.ru подтвердил эту информацию. Он выразил убежденность, что Владимир Кириллович отлично вписался бы в формат такой передачи.

Березин опроверг предположение о том, будто Листьев и Молчанов конкурировали за внимание зрителей. Наоборот, по его мнению, они похожи по манере ведения программ и общения со зрителями.

«Листьев устанавливал взаимоотношения со зрителями так же, как и Молчанов», — считает собеседник. Он уточнил, что в советское время телеведущие вели себя в эфире предельно строго. Молчанов ввел понятие доверительного общения между ведущим и аудиторией, напомнил Березин.

Владимир Березин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Молчанов внедрил образ аристократа на экране. Он сам был аристократом духа и отношений. Не играл роль, а был таким... Телевидение он воспринимал как жанр искусства. К сожалению, нынешнее ТВ уже не такое», — отметил собеседник.

«Я работал с Молчановым в „Институте телевидения и радиовещания „Останкино“, где он преподавал, учил студентов быть честными, говорить правду. Он создал телевидение „без понтов“... Я знаю, что он долго и тяжело болел. Мне жаль, что уходят люди, которые создавали наше телевидение», — сказал NEWS.ru телережиссер Давид Шнейдеров.

Он добавил, что Молчанов был чрезвычайно корректным и деликатным человеком, с уважением относился к чужому мнению. «[Молчанов] был безукоризненно вежливым, всегда с иголочки одевался. Он умел слушать людей. При этом ему было не важно, кто его собеседник — коллега или студент. Услышав чью-то обоснованную точку зрения, мог согласиться с нею. При этом его собственное мнение изначально было иным», — поделился Шнейдеров.

Телеведущая Яна Чурикова назвала Молчанова «эталоном мужчины», который обладал «недосягаемым» уровнем эрудиции и обаяния. В личном блоге она опубликовала фото с Владимиром Кирилловичем и теплыми словами в его адрес.

