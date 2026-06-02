В ДНР сообщили о новых жертвах после ударов беспилотников

В ДНР сообщили о новых жертвах после ударов беспилотников Пушилин: один человек погиб и еще шесть пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР

В результате атак ударных беспилотников по территории ДНР погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, смертельный удар пришелся по кольцевой автодороге в Ленинском районе Донецка, где погиб водитель такси 1970 года рождения.

Мирный житель республики погиб и еще шесть пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА [ВСУ], — написал Пушилин.

Пострадавшие были зафиксированы на трассе Донецк — Горловка, а также в Углегорске, Светлодарске, Горловке и Селидово, уточнил глава ДНР. Также повреждения получили грузовые и гражданские автомобили в нескольких населенных пунктах республики.

Ранее четыре человека пострадали от взрыва дронов ВСУ в Белгородской области. В результате ударов были ранены жители Валуйского и Краснояружского округов.

До этого в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.