Два человека пострадали при пожаре на складе бумаги в Ленинградской области

Два человека пострадали при пожаре на складе бумаги в Ленинградской области

Два человека пострадали в результате пожара на складе бумаги в Ленинградской области, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону в соцсетях. Оба госпитализированы.

Возгорание произошло в деревне Старицы на территории промышленной зоны. По данным спасателей, огонь охватил одноэтажное складское здание, где хранилась бумага.

Площадь пожара составила 500 кв. метров. К месту происшествия были направлены подразделения 42-й и 43-й пожарно-спасательных частей 18-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. В МЧС сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать.

Ранее в ночь на 3 августа в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в доме на Лиговском проспекте, неподалеку от Московского вокзала. По данным городского управления МЧС, огонь охватил кровлю здания на площади 300 квадратных метров.

Также сообщалось, что в Севастополе пожарные ликвидировали открытое горение грузового автомобиля, перевозившего зерно. Региональный главк МЧС России проинформировал, что инцидент произошел на спуске к городу с Президентской дороги. В результате происшествия никто не пострадал.