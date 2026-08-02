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02 августа 2026 в 18:53

В российском регионе загорелся грузовик с зерном

Спасатели потушили загоревшийся грузовик с зерном в Севастополе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Севастополе пожарные ликвидировали открытое горение грузового автомобиля, перевозившего зерно, сообщил региональный главк МЧС России на платформе МАКС. Инцидент произошел на спуске к городу с президентской дороги. В результате происшествия никто не пострадал.

Погибших и пострадавших нет. Ведется проливка транспортного средства, — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании транспортного средства поступило дежурным службам в 14:18 по московскому времени. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые подали стволы для тушения.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К 14:55 мск открытое горение было полностью ликвидировано, а сам очаг возгорания локализован, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что утром 2 августа пожар в квартире на Будапештской улице в Санкт-Петербурге унес жизни 62-летней опекунши и двух ее малолетних внуков. Двое других детей, находившихся в трехкомнатном жилье, выжили. Следователи продолжают устанавливать точную причину возгорания. Известно, что мать детей лишили родительских прав.

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