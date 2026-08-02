Взрыв газа не стал помехой для свадьбы

Взрыв газа не стал помехой для свадьбы В Карачаево-Черкесии не стали отменять свадьбу после взрыва газа

В Карачаево-Черкесии не стали отменять свадьбу, несмотря на взрыв газа в частном доме, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные службы. Инцидент произошел во время подготовки к торжеству.

Хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел во время подготовки к свадьбе в частном доме. Никакой опасности на территории происшествия уже нет. По предварительной информации, торжество не отменили, продолжается подготовка, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в городе Усть-Джегута. По предварительным данным, под навесом частного домовладения произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили десять человек, находившихся на празднике. Семерым из них потребовалась срочная медицинская помощь, их доставили в местные больницы.

Также стало известно, что вечером 1 августа на Кудринской площади в Москве произошел взрыв у летнего кафе, есть погибшие и раненые. Мэр столицы Сергей Собянин назвал случившееся жестоким террористическим актом. Градоначальник выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего восстановления раненым.