Дмитриев высмеял вкус и внутренний мир Мерца

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в соцсетях иронично задался вопросом, отражают ли художественные предпочтения канцлера Германии Фридриха Мерца его истинный внутренний мир. Таким образом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал фотографию политика на фоне блеклой картины Ансельма Кифера.

Вдохновляющее и воодушевляющее искусство канцлера Мерца. Отражает ли оно его внутренний мир или лишь его устремления? — написал Дмитриев.

Российский чиновник обратил внимание на полотно немецкого художника Ансельма Кифера под названием Des Herbstes Runengespinst. Он детально описал произведение как обширный пепельно-серый пейзаж бесплодного поля, который припорошен снегом. На картине запечатлены формы, напоминающие руны, а также сожженные книги.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил обеспокоенность Москвы в связи с совместными ядерными учениями и миссиями Берлина и Парижа. Дипломат указал на явное противоречие между официальным отказом ФРГ от ядерного статуса и закрытыми договоренностями канцлера Фридриха Мерца с президентом Франции Эммануэлем Макроном.