В Госдуме спрогнозировали новый этап участия США в конфликте на Украине Депутат Чепа спрогнозировал усиление вовлеченности США в конфликт на Украине

В ближайшее время следует ожидать усиления вовлеченности США в украинский конфликт, тогда как европейская поддержка Киева во многом исчерпала свой политический ресурс, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, которые приводит РИА Новости, на это указывает новое заявление госсекретаря США Марко Рубио.

В скором времени можно ожидать усиления вовлеченности США в конфликт на Украине. Государственный секретарь Рубио вновь высказался по этому поводу, — отметил Чепа.

Депутат полагает, что Киеву критически важна передышка от российских ударов по военной инфраструктуре, и единственный способ остановить наступление для Зеленского — это привлечение ресурсов США, так как европейской помощи для этого недостаточно. Европейские страны, по мнению депутата, уже во многом исчерпали политический капитал, а сами США активно участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее госсекретарь США заявил, что американская администрация намерена предпринять в ближайшие недели конкретные действия, чтобы определить перспективы возврата сторон конфликта на Украине за стол переговоров. По его словам, Вашингтон намерен оставаться конструктивным участником дипломатических усилий и не собирается устраняться от поиска путей деэскалации.