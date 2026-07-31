Анкара передала Москве и Киеву предложение о новых переговорах Турция готова в кратчайшие сроки организовать переговоры по Украине

Турция уведомила Россию и Украину о готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на своей территории, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к достижению своих целей политико-дипломатическим путем, однако, по его словам, украинская сторона не склонна к мирному процессу.

Анкара передала Москве и Киеву свои месседжи о готовности организовать переговоры по Украине в Турции в кратчайшие сроки, — уточнил собеседник агентства.

Ранее Песков заявил, что атаки Украины на территории других государств в прежние времена квалифицировались бы как казус белли — повод к войне. Представитель Кремля охарактеризовал последние действия Киева как агрессивные, отметив, что украинская сторона атакует различные страны.

Между тем Песков отмечал, что боевые действия на Украине могут прекратиться уже к концу дня, если Киев примет соответствующие политические решения. По его словам, условия для урегулирования конфликта были публично озвучены МИД России еще два года назад и с тех пор не изменились.