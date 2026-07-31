Житель Барнаула решил помочь террористам и жестко поплатился

Суд приговорил жителя Барнаула к 11 годам и месяцу заключения за пособничество террористической организации, сообщили в следственном управлении СК России по региону в Telegram-канале. Мужчина, разделявший идеи запрещенной в РФ международной группировки, через мессенджер вышел на связь с ее представителем и по его указанию создал и активировал учетные записи, передав коды доступа.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 11 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, первые три из которых в тюрьме, — говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам колонии общего режима по делу о госизмене, а также обязал ее выплатить штраф в 300 тыс. рублей и ограничил свободу на один год. Судебное разбирательство проходило в закрытом формате с применением особого порядка судопроизводства, подробности обвинения не разглашаются.

Кроме того, прокуратура Крыма сообщила, что Верховный суд региона приговорил двух жителей полуострова к 21 и 22 годам лишения свободы за пособничество украинской военной разведке и незаконное хранение взрывчатых веществ. Установлено, что осужденные, негативно настроенные к специальной военной операции, вели переписку с агентом ГУР через социальные сети.