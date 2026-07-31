ФСБ раскрыла число членов «Артподготовки», пойманных в РФ за четыре года

ФСБ раскрыла число членов «Артподготовки», пойманных в РФ за четыре года ФСБ: в России за четыре года пресечена деятельность 251 члена «Артподготовки»

Правоохранители с 2022 года пресекли в России деятельность 251 участника «Артподготовки» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), заявили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, главарь группировки скрывается во Франции.

С 2022 года по настоящее время правоохранительными органами пресечена противоправная деятельность 251 участника движения «Артподготовка» по террористическим и экстремистским статьям, а также за государственную измену, — отметили в ЦОС.

Уточняется, что в 2020-2022 годах ФСБ неоднократно информировала Главное управление внутренней безопасности Франции о террористическом характере деятельности лидера «Артподготовки» и его сторонников. Однако официальные ведомства страны отказывают в экстрадиции преступника в Россию.

Ранее силовики задержали в Нижегородской области участника «Артподготовки» за сбор сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса России для спецслужб Украины. Злоумышленник под видом сотрудника транспортной компании провел разведку стратегических объектов в семи российских регионах.