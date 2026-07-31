Власти Испании пошли на крайние меры из-за нашествия мигрантов в Сеуте El País: Испания задействует военных из-за ситуации с мигрантами в Сеуте

Правительство Испании решило задействовать подразделения сухопутных войск, дислоцированных в городе Сеута на северном побережье Африки, в связи с наплывом мигрантов, передает газета El País. По ее информации, военные поддержат сотрудников гражданской гвардии ради обеспечения безопасности в населенном пункте.

Согласно последним данным, тысячи людей продолжают прибывать в марокканский город Фнидк на границе с Сеутой, где уже образовалась очередь длиной в пять километров. Всего за последнюю неделю свыше 1,5 тыс. человек вплавь добрались до Сеуты из Марокко, еще сотни преодолели эту дистанцию пешком.

Сеута имеет статус автономного города Испании. Из-за географического расположения миграционная проблема является для населенного пункта одной из ключевых. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко был установлен высокий забор, обнесенный колючей проволокой.

Ранее сообщалось, что Испания и Марокко договорились ускорить депортацию мигрантов, а также реализовать меры, которые позволят как можно скорее передать Марокко всех лиц, незаконно проникших в Сеуту. Министры внутренних дел обеих стран постоянно находятся на связи.