Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 11:09

«Решительно настроен»: на Западе сообщили об отчаянном шаге Зеленского

SC: Зеленский намерен превратить конфликт на Украине в глобальную войну

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский лидер Владимир Зеленский предпринимает попытки расширить конфликт и превратить его в глобальную войну ради сохранения власти, заявил британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture. По его словам, глава Украины готов пойти на этот шаг ради собственного спасения.

Зеленский отчаянно и решительно настроен любой ценой превратить войну на Украине в поистине глобальную, поскольку считает это своим билетом на выживание, — сказано в материале.

Ранее корреспондент Кристоф Ваннер заявил, что Украина постепенно теряет возможность повлиять на ход конфликта. По его словам, ситуация может ухудшиться уже осенью и зимой на фоне угрозы новых перебоев с электроснабжением.

До этого Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом попросил предоставить Украине к зиме экстренный пакет из 300 ракет для комплексов Patriot. Киев рассчитывает усилить систему ПВО перед ожидаемым сложным зимним периодом.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
ВСУ
военные конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву
«Фейковая история»: американист о скандале с передачей Patriot Украине
Подростки устроили расправу над школьником из-за комментария в соцсети
Стали известны последствия ударов ВС России по Украине за неделю
Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot
Женщина погибла при ночной атаке ВСУ на Волгоград
Во Франции задержали несколько сотен человек по делу о лесных пожарах
Эксперт назвал главные критерии выбора счетчика воды
Суд перенес дату рассмотрения иска Долиной к мошенникам
На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов
Троих подростков на сапбордах унесло в открытое море в Туапсе
Харьковская область стала ближе к полному освобождению от ВСУ
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Суд продлил домашний арест школьнику с игрушечным автоматом из Уфы
Невролог предостерегла от постоянного сна на диване
В Госдуме ответили, могут ли устные экзамены полностью заменить ЕГЭ
Назвали педофилом и всадили нож: под Владимиром судят юных неонацистов
Рост уровня воды в Туре замедлился
В Венгрии предупредили о полной остановке АЭС «Пакш»
Культовый американский писатель указал дату мировой катастрофы
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.