«Решительно настроен»: на Западе сообщили об отчаянном шаге Зеленского SC: Зеленский намерен превратить конфликт на Украине в глобальную войну

Украинский лидер Владимир Зеленский предпринимает попытки расширить конфликт и превратить его в глобальную войну ради сохранения власти, заявил британский журналист Мартин Джей в статье для портала Strategic Culture. По его словам, глава Украины готов пойти на этот шаг ради собственного спасения.

Зеленский отчаянно и решительно настроен любой ценой превратить войну на Украине в поистине глобальную, поскольку считает это своим билетом на выживание, — сказано в материале.

Ранее корреспондент Кристоф Ваннер заявил, что Украина постепенно теряет возможность повлиять на ход конфликта. По его словам, ситуация может ухудшиться уже осенью и зимой на фоне угрозы новых перебоев с электроснабжением.

До этого Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом попросил предоставить Украине к зиме экстренный пакет из 300 ракет для комплексов Patriot. Киев рассчитывает усилить систему ПВО перед ожидаемым сложным зимним периодом.