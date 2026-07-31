Невролог предостерегла от постоянного сна на диване

Постоянный сон на диване может существенно навредить осанке, а также усилить уже имеющуюся хроническую боль в спине, предупредила невролог и рефлексотерапевт Маргарита Павлова. По ее словам, переданным «Газетой.Ru», на утро после такого отдыха человек может ощущать скованность в шее, дискомфорт в пояснице и напряжение в мышцах.

Главная проблема большинства диванов заключается в том, что они предназначены для сидения, а не для ежедневного сна. Нередко поверхность оказывается слишком мягкой, чрезмерно жесткой или имеет выраженные стыки между секциями. Во время сна позвоночник теряет физиологическую поддержку, мышцы не могут полноценно расслабиться, а нагрузка на межпозвонковые диски распределяется неравномерно, — подчеркнула Павлова.

Она уточнила, что, если спать на диване месяцами, то повышается риск обострения уже имеющихся заболеваний позвоночника и появления функциональных нарушений. При этом такой эпизодический отдых не навредит здоровому человеку, добавила врач.

Ранее массажист Сергей Манастырлы заявил, что плавание не сможет избавить от острой боли в спине. По его словам, этот вид спорта также не поможет при воспалении или нестабильности позвонков. Во всех этих случаях такая физическая активность может быть не просто бесполезной, но и опасной.