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29 июля 2026 в 12:21

Врач раскрыл, при каких проблемах со спиной не поможет плавание

Врач Манастырлы: плавание не сможет избавить от острой боли в спине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Плавание не сможет избавить от острой боли в спине, заявил «Газете.Ru» врач-массажист Сергей Манастырлы. По его словам, этот вид спорта также не поможет при воспалении или нестабильности позвонков. Во всех этих случаях такая физическая активность может быть не просто бесполезной, но и опасной.

Первый случай, когда плавание не подходит, — острая боль. Если спину «скрутило» вчера, и вы еле ходите — не надо в бассейн. Сначала снимаем острую боль (покой, анальгетики, иногда блокада), потом — реабилитация. В острой фазе плавание может усилить спазм. Второй случай — нестабильность позвонков. Это когда позвонки «гуляют» относительно друг друга. Диагноз ставится по рентгену с функциональными пробами. В таких случаях плавание может быть противопоказано — нужна стабилизация (корсет, специальные упражнения, иногда операция), — предупредил Манастырлы.

Он добавил, что при воспалительных заболеваниях позвоночника плавание допустимо только в ремиссии и только после консультации с ревматологом. В острой фазе от купания лучше отказаться, призвал врач.

Ранее нейрохирург Андрей Гринь заявил, что подвижный образ жизни защитит от проблем с позвоночником. Он отметил, что нагрузка на спину должна быть соразмерной физическим возможностям.

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