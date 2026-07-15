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15 июля 2026 в 12:37

Нейрохирург ответил, как избежать проблем с позвоночником

Нейрохирург Гринь: подвижный образ жизни защитит от проблем с позвоночником

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Подвижный образ жизни защитит от проблем с позвоночником, рассказал KP.RU заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры фундаментальной нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист-нейрохирург Департамента здравоохранения города Москвы, член-корреспондент РАН Андрей Гринь. Он отметил, что нагрузка на спину должна быть соразмерной физическим возможностям.

Если мы на машину нагрузим больше вес, чем она может нести, у нее ломается ось. А если мы нагружаем свой позвоночный столб, свои суставы, свои хрящи избыточной нагрузкой, будь это спортивная травма, серьезный подъем тяжести или просто избыточная масса тела, то они будут разрушаться. Это процесс естественный, и он будет прогрессировать, — рассказал Гринь.

Нейрохирург подчеркнул, что мышечный каркас спины — главный защитник позвоночника. По его словам, если мышцы не тренировать, возникают боли, нарушается питание межпозвоночных дисков, что ведет к их разрушению.

Ранее нейрохирург Станислав Тимонин рассказал, что мини-гимнастика, регулярный спорт и правильное рабочее место помогут минимизировать боли в спине. По его словам, стресс также вызывает ощущение дискомфорта в спине.

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