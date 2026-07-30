Врач назвал причину, по которой хирург может отказаться оперировать ребенка Врач Никитский: детям лучше делать хирургические операции лишь в крайнем случае

Детям могут не делать операцию, если есть возможность применить консервативное лечение, заявил NEWS.ru детский хирург, уролог-андролог Михаил Никитский. По его словам, хирургическое вмешательство должно проводиться только в случае крайней необходимости.

Многие родители уверены: если ребенку поставили хирургический диагноз, значит, операции не избежать. Однако современная детская хирургия все чаще придерживается другого принципа: вмешательство должно проводиться только тогда, когда оно действительно необходимо. Один из недавних пациентов наблюдался несколько лет с диагнозом, который не всегда требует процедуры. Вместо этого ему было назначено динамическое наблюдение: регулярные осмотры, контрольные ультразвуковые исследования и при необходимости гормональная терапия. Этого оказалось достаточно, чтобы сохранить ситуацию под контролем, — поделился Никитский.

Он подчеркнул, что ключевая задача врача — не торопиться с операцией, а определить оптимальный момент для ее проведения. По словам специалиста, медики избегают ненужных вмешательств, но не откладывают лечение, если промедление может привести к ухудшению здоровья ребенка в будущем.

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