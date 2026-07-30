Врач ответил, что может быть причиной панкреатита у детей Врач Теплов: травма поджелудочной железы может быть причиной панкреатита у детей

Травма поджелудочной железы может привести к развитию панкреатита у детей, заявил NEWS.ru врач-эндоскопист, к. м. н., ассистент кафедры детской хирургии имени академика Ю. Ф. Исакова ИМД Пироговского университета Вадим Теплов. По его словам, заболевание также может быть спровоцировано мутацией в генах.

Панкреатит — это воспаление ткани поджелудочной железы, жизненно важного органа, который участвует в пищеварительном процессе, выделяя ферменты, а также в регуляции углеводного обмена за счет гормонов. Чаще всего у детей имеется определенная причина заболевания. Это может быть связано с мутацией в генах, что приводит к неправильной активации ферментов или формированию фиброза. Другим явным основанием является травма поджелудочной железы, например, об руль велосипеда, что приводит не только к воспалению, но и к повреждению органа, в связи с чем может потребоваться экстренная операция, — предупредил Теплов.

Он подчеркнул, что врожденные аномалии развития мешают оттоку панкреатического сока и повышают давление внутри выводного протока. По словам врача, при длительном течении болезни внутри протока могут образовываться камни, усугубляя состояние ребенка.

Настоящий панкреатит встречается у детей крайне редко. Иногда вы можете встретить в протоколе УЗИ заключение «Диффузные изменения поджелудочной железы» или небольшое повышение амилазы в анализе крови. Однако орган реагирует на любое состояние, происходящее в организме, поэтому такие изменения могут встречаться даже при банальном ОРВИ. Нужно обратиться к врачу-гастроэнтерологу, который назначит дополнительное обследование и сможет поставить точку в этом вопросе, — заключил Теплов.

Ранее биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что людям с обострением панкреатита, подагрой и мочекаменной болезнью следует избегать черники. По его словам, ягода содержит щавелевую кислоту, которая может ухудшить состояние почек.