Ученые назвали самое грязное место на кухне

Кухонная губка оказалась самым грязным местом на кухне, сообщает Telegram-канал MK.RU со ссылкой на исследование немецких ученых. Отмечается, что даже пересохшие губки все равно являются разносчиком бактерий.

Исследователи из Германии изучили три вида бактерий — кишечную палочку, сальмонеллу и стафилококк. Эти бактерии размножаются на губках со стремительной скоростью и сохраняют свою жизнеспособность минимум две недели. Также опасность зараженных губок состоит в разнесении бактерий по другим частям кухни — столешницах, разделочных досках и тарелках.

Ранее глава департамента здравоохранения Нью-Йорка Алистер Мартин рассказал, что число погибших из-за вспышки «болезни легионеров» в Нью-Йорке выросло до шести. Всего в городе выявили 90 случаев заражения легионеллезом. При этом 65 пациентов уже выписаны из больниц, еще шесть находятся на лечении.

До этого гинеколог Динара Березина предупредила, что длительный отдых в мокром купальнике повышает риск развития цистита, кандидоза, фолликулита и контактного дерматита. По ее словам, другим негативным фактором считается несоблюдение гигиены. При этом чем дольше ткань удерживает влагу, тем выше риск нарушения естественного защитного барьера кожи и усиления трения, особенно в тесных или плохо дышащих купальниках.