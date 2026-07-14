Биолог ответил, кому крайне опасно употреблять чернику

Людям с обострением панкреатита, подагрой и мочекаменной болезнью нельзя употреблять чернику, предупредил в беседе с 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. Он уточнил, что ягода содержит щавелевую кислоту, которая может негативно повлиять на почки. Здоровым же людям допустимо есть около 150 г этого продукта в день.

[Чернику] нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре. А при хроническом панкреатите в стадии обострения — исключить 100%, — отметил Сафонов.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что виноград нельзя есть людям с жировым гепатозом, стеатогепатитом и другими заболеваниями печени. Кроме того, противопоказания есть и для пациентов с ожирением и сахарным диабетом. При этом он подчеркнул, что этот продукт содержит целый комплекс витаминов, минералов и других активных веществ.