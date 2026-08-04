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04 августа 2026 в 08:00

Условие для переговоров и удар по сухогрузам: новости СВО к утру 4 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские беспилотники поразили четыре сухогруза ВСУ, старший лейтенант ВС России уничтожил склад горюче-смазочных материалов и технику противника, в МИД РФ высказались о переговорах с Киевом. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 3 августа, читайте в материале NEWS.ru.

«Орлан-10» скорректировал удар по складу ВСУ в Херсоне

Расчет беспилотного комплекса «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» помог скорректировать артиллерийский удар по складу боеприпасов ВСУ в промышленной зоне Херсона, рассказал командир роты беспилотных систем с позывным Калибр. Во время разведки операторы беспилотника обнаружили подвоз боеприпасов к одному из объектов.

Командир добавил, что подразделение ведет постоянную воздушную разведку в районе устья Днепра и на правом берегу Херсонской области. По его словам, в работе используются беспилотники самолетного типа «Орлан-10», Supercam и КВО. Они позволяют вести наблюдение в глубине позиций противника, выявлять маршруты снабжения и места подвоза материальных средств, после чего передавать координаты артиллерии и авиации для нанесения ударов.

В Минобороны рассказали, как разведчик сорвал логистику ВСУ

Ефрейтор ВС РФ Максим Князев в ходе выполнения боевой задачи обнаружил логистический маршрут ВСУ и помог нарушить его, скорректировав огонь российской артиллерии, сообщили в Министерстве обороны страны. Старший стрелок вел разведку местности, когда выявил маршрут снабжения противника.

После этого он занял выгодную позицию и продолжил наблюдение, фиксируя перемещение украинских подразделений, их численность и направления движения. Полученные сведения военнослужащий передавал командованию. На основании этой информации было принято решение нанести удар.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский офицер уничтожил технику и склад ВСУ

Старший лейтенант ВС России Андрей Ситников уничтожил склад горюче-смазочных материалов, четыре единицы бронетехники и до 10 военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Отмечается, что во время выдвижения на огневую позицию расчет столкнулся с атакой FPV-дронов противника.

Ситников оперативно оценил обстановку и организовал круговую оборону, что позволило отразить налет БПЛА. По прибытии на огневой рубеж офицер вместе с бойцами быстро развернул установку и точным огнем поразил обнаруженную цель.

Дроны поразили четыре сухогруза с военными грузами для ВСУ

Российские беспилотники поразили четыре сухогруза, задействованные в доставке военных грузов для Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Два судна были уничтожены в порту Николаева, а два других — в Черном море.

Согласно данным оборонного ведомства, в порту Николаева были уничтожены два судна, которые в тот момент занимались разгрузкой военной продукции. Еще два транспорта, перевозившие аналогичный груз, были поражены непосредственно в акватории Черного моря.

В МИД России назвали условие для переговоров по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. По его словам, перспективы диалога могут появиться, если страны Запада придут к пониманию необходимости честного и конструктивного разговора.

Также Галузин отметил, что Россия не передавала через Казахстан никаких сигналов странам коллективного Запада по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Москва поддерживает прямые контакты с теми, кто способен повлиять на действия киевских властей.

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