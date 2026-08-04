Ракеты, дроны и бомбы тонут сотнями: ВС РФ почти парализовали порты Украины

В ночь на 3 августа ВС РФ ударами беспилотников поразили четыре сухогруза, перевозивших грузы военного назначения: три — в акватории Черного моря, один — в порту Николаев, сообщили в Минобороны России. Удары по портам Украины и заходящим в них судам, обеспечивающим снабжение ВСУ по морю, российские войска ведут системно с начала июля. Зачем нужны такие удары, что именно топят и разбивают российские ракеты и дроны, какова эффективность ударов и как они отражаются на ходе боевых действий — в материале NEWS.ru.

Как ВС РФ бьют по морскому снабжению Украины

В течение июля ВС РФ наносили удары по портовой инфраструктуре и идущим в украинские порты судам почти ежедневно. В августе работа продолжилась с неослабевающим темпом. Так, по сообщениям официального канала МО РФ в мессенджере МАКС, в ночь на 1 августа в порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для снабжения ВСУ, а в Николаеве — буксир, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров. Также в акватории Черного моря был нанесен удар по судну, перевозившему военное имущество.

2 августа в ведомстве сообщили, что «в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в акватории Черного моря — сухогруз, перевозивший грузы военного назначения; в порту Николаев — портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров». А 3 августа «в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в акватории Черного моря — три сухогруза, перевозивших грузы военного назначения; в порту Николаев — сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что в портах Украины уничтожают ракеты и дроны ВС РФ

Главными целями для «Гераней» и ракет ВС РФ остается портовая инфраструктура, задействованная в снабжении ВСУ: склады, портовые краны (без них эффективная разгрузка современных сухогрузов невозможна), железнодорожные ветки, используемые для вывоза грузов (причем все их хозяйство: погрузочные платформы, стрелки, само железнодорожное полотно, тяговые электроподстанции, локомотивы и вагоны, депо и мастерские), а также хранилища топлива.

Подобные удары наносили периодически в течение всей СВО, однако нынешняя кампания отличается, во-первых, постоянством атак и, во-вторых, наличием еще одной категории целей — самих судов, обеспечивающих грузооборот в военных целях. Раньше удары непосредственно по судам были исключениями, теперь же, похоже, становятся правилом, рассказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас ведь не только по портовым сооружениям бьют, но и по судам, идущим с грузом, и даже по буксирам, которые швартуют достаточно большие суда с большим водоизмещением. Крупным сухогрузам и балкерам самостоятельно встать к причалу под разгрузку трудно — для этого везде используют буксиры, если их выбить — разгрузка еще сильнее затруднится и станет медленней. А значит, и сами сухогрузы будут оставаться на рейде портов дольше, и больше вероятность, что по ним что-то прилетит», — пояснил эксперт.

Ранее, по информации наблюдателей пророссийского подполья в Одессе и Николаеве, а также по данным спутниковой съемки, стало известно, что морем через порты Одесса, Черноморск, Южный Лиман и по Дунаю через порт Измаила для ВСУ поставляется военная автомобильная и бронированная техника (в том числе БТР, БМП, танки и инженерные машины, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы), боеприпасы (артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 мм, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и других, авиабомбы, в том числе с модулями планирования), а также горючее.

БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зачем ВС РФ бьют по портам Украины

Удары по украинским портам и судам — это возмездие за предыдущие атаки ВСУ как на гражданскую инфраструктуру в России, так и на суда и портовые мощности Каспийского трубопроводного консорциума, осуществляющего перевозки нефти и газа в интересах не только РФ, но и Казахстана и других государств, рассказал NEWS.ru Дандыкин.

«Наша кампания ударов по портам — это ответ на все, что делают киевские террористы. Те 40 дней в начале лета, когда они били по нашей гражданской структуре, по мирным объектам, по транспорту с туристами, — вот теперь Киев за все это расплачивается», — подчеркнул эксперт.

Однако главная цель ударов ВС РФ — это системное прекращение снабжения ВСУ по морю и украинского сырьевого экспорта, который позволял Киеву финансировать различные военные программы.

«Это лишение противника доступа к коммуникациям и поставкам военного снаряжения морем. Через одесские порты, через Николаев и частично через Измаил. В Измаил в основном идут баржи и сухогрузы речные по Дунаю, но это тоже водный транспорт, который привозит большое количество военных грузов на Украину. В обратную сторону Киев отправлял зерно и руду — это основные статьи его экспорта. Это валютная выручка — более $2 млрд в месяц. И большую часть этих доходов Киев пускает на военные цели, поэтому этот экспорт тоже надо прекращать», — пояснил Дандыкин.

Он также отметил, что остановка морского судоходства Украины «сводит на нет обеспечение южной группировки войск киевского режима», так как именно для нее была проработана логистика с использованием черноморских портов и железных дорог от них.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Какова эффективность ударов по портам Украины

По украинским данным, за первые три недели кампании против портовых мощностей ВС РФ применили 192 ракеты и дрона-ракеты «Бандероль». В частности, об этом сообщило украинское издание «Страна». Противник признал и эффективность кампании: как отмечают журналисты, в результате ударов с 15 июля морская логистика Киева фактически остановлена, а коммерческие суда боятся заходить в порты из-за угроз атаки ракетами или дронами. МО РФ не комментировало эту информацию.

При этом, как отмечают эксперты, важно не столько потопить суда с украинским сырьевым экспортом и военным импортом, сколько создать саму атмосферу нежелания ходить в рейсы у моряков и критически поднять стоимость морских поставок.

«Если действовать так постоянно, то в конце концов судоходство в украинские порты вообще прекратится, потому что коммерческим судам просто страховки давать перестанут. Поэтому они и ходить туда не смогут. Это чисто экономическое предприятие. Причем совсем утонуло там лишь 1–2 судна, а в основном они просто повреждаются, но этого оказывается достаточно. Страховые компании из-за боязни страховых выплат не будут давать страховку, а без страховки суда не ходят никуда», — рассказал NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин.

По словам Дандыкина, процесс еще не завершен. «После этих ударов крупные страховщики, крупные компании отказались ходить. Но мелкие за большую плату еще пытаются, однако ими тоже наши военные занимаются: сейчас вот (3 августа. — NEWS.ru) в николаевскому порту сразу четыре сухогруза подверглись атаке», — указал Дандыкин.

Простой портов причиняет Киеву огромные убытки, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, Украина из-за остановки системы черноморских портов теряет по $70 млн в день, поскольку за последние полгода через порты прошло 34 млн тонн грузов из 50,7 млн всего украинского товарооборота, то есть около 70%.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«С 22 июля суда в Одессу, Ильичевск и Южный не заходят по причине постоянных атак на инфраструктуру. Вот и 2 августа вечером был мощный удар по судну (подробности пока не известны). Перевозчики просто боятся. Но нечего обвинять Россию: вспомните, кто начал эту войну и постоянно бьет по мирным объектам», — написал Лебедев 3 августа в своем Telegram-канале.

По мнению Храмчихина, быстрого и непосредственного влияния на ситуацию на фронте удары по портам не окажут, но в перспективе это станет заметно. А для принципиального эффекта необходимо воздействие и на все остальные варианты логистики ВСУ.

«Надо еще уничтожить все локомотивы на железных дорогах. Это более сложная задача, но, опять же, если этим всерьез заниматься, то в конце концов можно уничтожить. Правда, останутся еще автомобильные дороги, но тогда ВСУ будет совсем тяжело, потому что грузоподъемность автотранспорта самая низкая. Быстро и много грузов им не доставить», — пояснил военный эксперт.

Аналитики указывают: один сухогруз может перевезти за рейс столько грузов, сколько 50 железнодорожных вагонов. И каждый удар по портам и судам в Черном море может стать критической «соломинкой», переламывающей хребет ВСУ.

Как удары сказываются на сырьевом рынке Украины

Оценки экспертов подтверждают украинские СМИ. По данным издания «Страна», остановка судоходства через черноморские порты Украины грозит серьезными потерями аграриям и другим отраслям экономики. В частности, уже приостановил работу один из крупнейших производителей железной руды — «Южный ГОК». Компания сообщила, что в июле под российские ракетные удары попали минимум 12 гражданских судов, что привело к усложнению морской логистики. Руководители ГОКа, который входит в холдинг Рината Ахметова «Метинвест», призвали власти в Киеве принять максимальные меры по защите портовой инфраструктуры и торговых судов от атак ВС РФ и заявили, что продолжат работать, когда позволит ситуация с безопасностью.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Работа ВС РФ по морской логистике Украины начала сказываться и на состоянии украинской энергетики и наземного транспорта. По словам директора украинской группы «А-95» Сергея Куюна, спрос на дизель на Украине растет в том числе из-за российских ударов по портам и судам, которые вынуждают переориентировать часть поставок зерна на автотранспорт.

По данным СМИ, ситуацию осложняет то, что Турция из-за закрытия экспорта дизеля из РФ начала активно закупать топливо у греческих НПЗ, которые ранее снабжали Украину.

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