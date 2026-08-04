В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Он также предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал Дрозденко.

Ранее губернатор Ленобласти заявил: опытную модель уникальной плавучей платформы «Плот-40» для обороны военных гаваней, портов и объектов ТЭК от БПЛА разработали и изготовили в Ленинградской области. Глава региона подчеркнул, что аналогов этому изделию в России нет, а его серийное производство полностью базируется на мощностях местных предприятий.

До этого РСЧС Подмосковья сообщила, что на территории Московской области объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.