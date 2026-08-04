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04 августа 2026 в 03:44

Премьер Британии ушел отдыхать почти сразу после вступления в должность

Times: премьер Британии Бернэм ушел в отпуск через две недели после назначения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм ушел в отпуск спустя две недели после назначения главой правительства, передает The Times. До конца недели он останется на связи с чиновниками и будет получать отчеты о работе кабинета, отметили в источнике.

Депутат Палаты общин от партии Reform UK Ли Андерсон заявил, что Бернэм слишком быстро решил уйти в отпуск после вступления в должность. По его мнению, премьер фактически отказался от исполнения своих обязанностей и не должен был покидать страну ради поездки.

В канцелярии не стали раскрывать, где премьер и его семья проводят отпуск. В окружении Бернэма объяснили его решение напряженной предвыборной кампанией и подготовкой к работе во главе правительства, а также сообщили, что на этой неделе обязанности старшего члена кабинета будет исполнять Луиз Хейг.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о Бернэме как о «премьере мелкобритании». По словам замглавы Совбеза, РФ должна продолжать предпринимать шаги, которые, как он выразился, сделают жизнь в Великобритании «максимально невыносимой». В качестве примеров он упомянул экономические кризисы, социальные потрясения и забастовки, а также добавил ироничный комментарий о комплексе «Посейдон».

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