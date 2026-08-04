На окраине Тбилиси произошло происшествие с Су-25 В Тбилиси самолет Су-25 зацепился за опору освещения

Самолет, предположительно, являющийся советским штурмовиком Су-25, зацепился за опору освещения в районе Святой Варвары на окраине Тбилиси, сообщили местные СМИ. Агентство «Мтавари» писало, что рядом с местом инцидента находится авиационное предприятие.

По предварительным данным, речь может идти о штурмовике Су-25, разработанном в Советском Союзе. Как отмечают местные жители, в этом районе расположен авиационный завод, поэтому, по их словам, подобные происшествия уже случались ранее. Официальной информации не приводится.

Ранее сообщалось, что в небе над Грецией столкнулись два вертолета, задействованных в борьбе с лесными пожарами. В результате одно воздушное судно разбилось, а второе совершило вынужденную посадку.

До этого в Словакии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека, сообщила местная полиция в соцсетях. Жертвами оказались двое взрослых и несовершеннолетний — среди них были отец и ребенок, однако воздушным судном управлял опытный пилот.

Также в американском штате Вашингтон из-за лесных пожаров объявили режим чрезвычайной ситуации. На фоне рекордной засухи и сильных ветров потребовались оперативные меры для защиты людей.