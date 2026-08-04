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04 августа 2026 в 03:52

Пожар уничтожил около 3,2 тыс. торговых палаток на востоке Мадагаскара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На востоке Мадагаскара произошел крупный пожар на рынке в городе Туамасина, уничтожено 3,2 тыс. торговых палаток, сообщает портал 2424.mg со ссылкой на местные власти. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил травмы.

По предварительным данным, огонь уничтожил около 90% территории рынка. Последствия пожара затронули около 3,5 тыс. человек, работавших на рынке или связанных с его деятельностью.

Предварительно рассматриваются две возможные причины возгорания. По информации местных СМИ, пожар мог начаться из-за открытого огня, который использовали для приготовления пищи на территории рынка, либо в результате короткого замыкания. Окончательные причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что винодельня актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Chateau Miraval может оказаться под угрозой из-за бушующих лесных пожаров на юго-востоке Франции. Пожарные тушили огонь водой из частного озера на территории поместья.

До этого жители города Ле-Порж во Франции обвинили власти в том, что во время крупного пожара помощь в первую очередь направлялась на защиту роскошных вилл, а не домов обычных горожан. По словам местных жителей, огонь уничтожил 185 домов, из-за чего около 3400 человек остались без жилья и имущества.

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