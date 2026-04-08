У России появился новый союзник в Африке Bloomberg: Мадагаскар стал союзником России в Африке из-за конфликта в Иране

Россия усиливает свои позиции в Африке через сближение с Мадагаскаром, сообщило агентство Bloomberg, обращая внимание на новые шаги Москвы в регионе. Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина в феврале посетил российскую столицу для встречи с президентом Владимиром Путиным, что, как отмечается, отражает изменение внешнеполитических приоритетов страны.

В свое время государство тяготело к Франции. Сейчас же в стране развивается пророссийская политическая структура. Создано движение «Друзья России», которое продвигает сотрудничество с Москвой и странами БРИКС. Власти обсуждают с Россией возможность пересмотра договоров по нефти и газу и снижения цен на топливо на фоне энергетического кризиса и перебоев с электричеством.

Таким образом, как отмечают аналитики, Мадагаскар старается сохранять баланс между влиянием Франции и Евросоюза. Эти процессы вызывают беспокойство у оппонентов Путина, подчеркивает агентство.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что факт согласия президента США Дональда Трампа обсуждать план из 10 пунктов, который может стать основой для переговоров, можно назвать успехом Тегерана. По его словам, сейчас главный вопрос заключается в том, пойдет ли Вашингтон навстречу.