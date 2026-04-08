Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 11:02

У России появился новый союзник в Африке

Bloomberg: Мадагаскар стал союзником России в Африке из-за конфликта в Иране

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия усиливает свои позиции в Африке через сближение с Мадагаскаром, сообщило агентство Bloomberg, обращая внимание на новые шаги Москвы в регионе. Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина в феврале посетил российскую столицу для встречи с президентом Владимиром Путиным, что, как отмечается, отражает изменение внешнеполитических приоритетов страны.

В свое время государство тяготело к Франции. Сейчас же в стране развивается пророссийская политическая структура. Создано движение «Друзья России», которое продвигает сотрудничество с Москвой и странами БРИКС. Власти обсуждают с Россией возможность пересмотра договоров по нефти и газу и снижения цен на топливо на фоне энергетического кризиса и перебоев с электричеством.

Таким образом, как отмечают аналитики, Мадагаскар старается сохранять баланс между влиянием Франции и Евросоюза. Эти процессы вызывают беспокойство у оппонентов Путина, подчеркивает агентство.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что факт согласия президента США Дональда Трампа обсуждать план из 10 пунктов, который может стать основой для переговоров, можно назвать успехом Тегерана. По его словам, сейчас главный вопрос заключается в том, пойдет ли Вашингтон навстречу.

Мир
Африка
Мадагаскар
Франция
Россия
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.