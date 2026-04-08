«Успех иранцев»: Медведев высказался о переговорном прорыве Тегерана

Факт согласия президента США Дональда Трампа обсуждать план из 10 пунктов, который может стать основой для переговоров, можно назвать успехом Тегерана, заявил в Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас главный вопрос заключается в том, пойдет ли Вашингтон навстречу.

Сам факт согласия Трампа обсуждать план из 10 пунктов — успех иранцев. Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом, — отметил Медведев.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что безопасная навигация в зоне Ормузского пролива восстановится в двухнедельный срок после заключения соглашения о прекращении огня между Тегераном и его оппонентами. Он также акцентировал внимание на том, что этот процесс будет протекать в тесной связке с вооруженными силами страны.