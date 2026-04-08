08 апреля 2026 в 08:49

Захарова напомнила миру позицию России по Ближнему Востоку

Захарова: РФ подчеркивала, что у кризиса на Ближнем Востоке нет военного решения

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения, напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

Наша страна изначально, в первых своих заявлениях, говорила о том, что необходимо незамедлительно прекратить эту агрессию, что нет никакого военного решения этой ситуации, — отметила она.

Ранее Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.

До этого Лондон предложил провести в Великобритании саммит по разблокировке Ормузского пролива. Как указал источник, близкий к ситуации, Соединенное Королевство хочет содействовать созданию коалиции, которая займется восстановлением движения судов и обеспечением безопасности в регионе.

Власть
Ближний Восток
Россия
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запись к врачу стала опасной для россиян из-за новой мошеннической схемы
В Бразилии раскрыли, что может превратить БРИКС в новую ООН
Израильская авиация убила четверых в машине скорой помощи
Что посадить на грядке в апреле, чтобы собрать богатый урожай
«Полная и безоговорочная»: Трамп объявил о победе США
Захарова напомнила миру позицию России по Ближнему Востоку
Поликлиника вспыхнула как спичка в российском регионе
Жена награжденного Путиным Героя России раскрыла детали его исчезновения
Появились детали повреждений в Горловке после атаки ВСУ
В России наметился кризис производства алкоголя
Стало известно, кто возместит Ирану убытки от войны в Персидском заливе
«Клоун»: Иран в жесткой форме высмеял Зеленского после слов об Ормузе
Спасенная из кол-центра в Мьянме россиянка вылетела в Москву
Трамп пообещал Ближнему Востоку «золотое» время
Госдеп объявил об успехе в освобождении американской журналистки в Ираке
Стало известно, какие категории товаров исчезнут с прилавков с 1 мая
Россиян предупредили о новых правилах для тех, кто не удалил WhatsApp
Каратели ВСУ и масштабная химпровокация: новости СВО к утру 8 апреля
«Добили как свидетелей»: появилась жуткая версия исчезновения Усольцевых
«Большие деньги»: Трамп пообещал спасти судоходство в Ормузском проливе
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
