«Плевок в лицо». Зеленский умудрился поссориться с Польшей: в чем причина

Перезахоронение лидера Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Андрея Мельника в Киевской области спровоцировало разногласия между Украиной и Польшей. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, Киев такими шагами пытается показать свою самостоятельность, в то время как Варшава расценивает подобные шаги как неприемлемые. К чему они могут привести и как украинская власть наживает врагов в Европе, в которую так стремится, — в материале NEWS.ru.

Что известно о конфликте Украины и Польши

В конце мая на Украину из Люксембурга привезли и перезахоронили здесь останки лидера ОУН Андрея Мельника. В планах у властей республики — создать «национальный пантеон», для чего из-за границы хотят доставить прах и других сотрудничавших с нацистской Германией деятелей вроде Степана Бандеры. При этом перезахоронением Мельника президент Украины Владимир Зеленский не ограничился и присвоил отдельному центру специальных операций ВСУ «Север» наименование «имени героев Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Шаги Киева по героизации нацистов подверглись резкой критике в Польше. Бывший глава государства Лех Валенса заявил, что своими действиями Зеленский оскорбил всех поляков, а действующий польский лидер Кароль Навроцкий призвал отнять у него орден «Белый орел» — высшую госнаграду страны. Вице-маршал сейма, лидер правой «Конфедерации» Кшиштоф Босак и вовсе призвал блокировать вступление Украины в ЕС, прекратить оплату Starlink и ветировать выдачу новых кредитов Киеву.

Вице-маршал сейма, лидер правой «Конфедерации» Кшиштоф Босак Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru заявил, что Зеленский возвел поклонение нацизму на Украине в ранг государственной идеологии.

«Его фашистские замашки прорвали красные линии даже для западных спонсоров. Какие герои, такая сегодня и Украина. Зеленский под воздействием запрещенных веществ настолько деградировал морально и интеллектуально, что даже не задается вопросом: как его популизм на крови будут воспринимать его же союзники? Или он считает, что все спишется одной русофобской порукой? Оказывается, нет. Для Польши перезахоронение с почестями фашистских преступников, активных участников Холокоста и еврейских погромов оказалось историческим плевком в лицо», — заметил депутат.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов в разговоре с NEWS.ru отметил, что конфронтация между Варшавой и Киевом назревала давно. По его словам, главная причина конфликта кроется в непонимании Зеленским окружающей действительности.

«У Зеленского с момента его избрания в 2019 году сложилось ощущение, что в большой политике можно „гнать КВН“ с шутками про Бандеру. И до недавних пор на это закрывали глаза. Но Волынская резня для поляков — это как для евреев Холокост. Причем, что характерно, с резкой критикой действий Киева выступила не только Варшава — осудил все эти перезахоронения и Тель-Авив. В этом контексте у Киева действительно могут начаться проблемы с финансированием и поддержкой», — считает он.

Зачем Зеленский героизирует нацистов

Бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель связала последние решения Киева со стремлением Зеленского поднять уровень общественной поддержки. Однако в итоге, считает она, глава государства лишь спровоцировал очередной конфликт с Варшавой и ухудшил и без того далеко не идеальный имидж украинского руководства.

Политолог и историк Владимир Скачко в разговоре с NEWS.ru предположил, что своими действиями президент Украины пытается показать: его страна может делать все, что она захочет.

«Это очень похоже на этакий политический вызов. Зеленский, кажется, решил продемонстрировать всем, что он самый смелый, что именно он — тот вождь, который вертит всеми политическими процессами и ему за это ничего не будет», — считает эксперт.

Но это только один из мотивов Зеленского, добавил аналитик.

«Речь идет и об отвлечении населения Украины от реальных проблем. Это мобилизация дураков, возбуждение патриотизма, демонстрация собственной смелости и неуязвимости. Масса чисто психологических нарративов, потому что никакой практической пользы от этого перезахоронения и актуализации в информационной повестке персонажей, подобных Мельнику, нет», — уверен политолог.

Участники шествия по улицам Варшавы во время памятных мероприятий в День памяти жертв геноцида в Волынской резне Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

К чему приведут решения Зеленского

Издание «Страна» сообщило, что на фоне разногласий с Варшавой Зеленский уже начал летать в Европу через Молдавию, тогда как раньше его маршрут пролегал через польский Жешув. По мнению Мзареулова, этим последствия конфликта главы Украины с руководством Польши не ограничатся.

«В Европе — а особенно в Польше — помнят, кем были люди, которых героизирует Зеленский, и какую боль они причинили полякам. Позиция Варшавы для Киева абсолютно критична: это единственный хаб поставки вооружений из Европы на Украину. В принципе, Варшава ради сиюминутной политической целесообразности, может быть, и попыталась бы спустить все на тормозах, но память народа о Волынской резне этого сделать не позволит», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что бытовая украинофобия настолько же естественна для современных поляков, как и русофобия.

«Естественно, Варшавой произносилось много слов о поддержке, о том, как они все с Украиной, но это чисто тактический союз на уровне „враг моего врага“», — убежден историк.

Скачко и вовсе не исключил, что резкая реакция Польши на действия Киева может быть частью сознательного плана Европы в контексте общего курса отношений с Украиной.

«С одной стороны, поляки хотят показать украинцам, как они к ним относятся. С другой — Польша сейчас фактически заняла место Венгрии. В Будапеште Петер Мадьяр может разрешить предоставление кредитов Украине и прочую помощь в обмен на преференции и разморозку его финансовых активов. А роль „оппонента“ Киева перешла к Варшаве. Возможно, это часть общеевропейской стратегии — держать Украину на расстоянии вытянутой руки. После Польши в качестве такой конфликтной точки запросто может появиться какая-нибудь Румыния, Чехия или Словакия», — заключил он.

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