Киеву — ни денег, ни оружия, ни ЕС: Мадьяр ясно показал, на чьей он стороне

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт по-прежнему не намерен поставлять оружие Киеву, выступил в Брюсселе против ускоренного приема Украины в ЕС, а также объявил, что Венгрия не станет менять свою позицию по вопросу о нацменьшинствах на Украине и не откажется от покупок российских энергоресурсов. Чего ждал Евросоюз от своего ставленника и что получил в итоге, почему Мадьяр занял именно такую позицию и может ли ЕС его «наказать» за своеволие — в материале NEWS.ru.

Как Мадьяр разочаровал Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в очередной раз обозначил позицию своей страны по вступлению Украины в ЕС. В своем видеообращении в одной из социальных сетей он заявил, что «не может быть ускоренного вступления в ЕС ни Украины, ни какой-либо другой страны».

Ранее, по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, политик подтвердил, что Будапешт и впредь не намерен поставлять оружие и военную технику Украине.

Позиция Мадьяра сильно раздражает руководство ЕС. В конце мая издание Die Weltwoche сообщило, что попытки Евросоюза избавиться от влияния бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который придерживался тех же позиций по вопросу Украины, обернулись провалом, а до Брюсселя постепенно «стало доходить», что Мадьяр по ключевым вопросам внешней политики не слишком сильно отличается от своего предшественника.

Вокруг Мадьяра в последнее время развернулась настоящая медийная кампания, в которой фигурируют самые противоречивые слухи, отметил в беседе с NEWS.ru политолог Антоний Киш.

Фото: Global Look Press

«Недавно Politico и Financial Times писали, что после встречи 1 июня Мадьяра с некими украинскими экспертами тот якобы объявил, что снимает возражения о вступлении Украины в ЕС. Об этом пишут два издания, но они очень сильно дискредитировали себя ранее тенденциозной интерпретацией фактов, связанных с противостоянием России и Украины. Они явно держат заукраинскую позицию. Официальных заявлений Венгрии по поводу этих публикаций не было, и вот теперь мы видим прямо противоположные тезисы. Так что, думаю, мы увидим еще не одну информационную провокацию со стороны западных СМИ», — отметил политолог.

Раздражает Брюссель и позиция по поводу российских энергоресурсов, уверен политолог Юрий Якорь. По его словам, европейское начальство рассчитывало, что Мадьяр, как более ориентированный на Европу, а не на США, примкнет к эмбарго на энергоресурсы и откажется от российских углеводородов.

«Венгерский премьер сделал нечто прямо противоположное. Да, его заявление не было выдержано в столь теплых тонах, как у его предшественника Орбана, и он заявил, что Венгрия „вынуждена“ и „остро зависит“ от российской нефти. Но суть от этого не поменялась. Будапешт продолжает закупать углеводороды у России», — напомнил эксперт NEWS.ru.

Перевалочный нефтяной терминал, Россия Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Еще одна странная история, которая происходит в медийном поле вокруг Мадьяра, — это проблема прав закарпатских венгров, заявил Киш.

«Не стоит забывать про 11 требований Будапешта к Украине по восстановлению этнических прав венгров. Речь идет о праве разговаривать, учиться и работать, в том числе в органах власти, на своем языке. Это кардинально расходится с политикой Зеленского. В СМИ писали, что большинство этих требований украинские переговорщики сняли. Но мне не верится, что украинский режим может пойти на такие кардинальные изменения — тогда придется менять отношение и к русскому языку, и к другим языкам. Запретив русский, украинская власть запретила и все остальные языки, кроме украинского. Для Мадьяра как для политика, программа которого прямо говорила о соблюдении национальных интересов венгров и Венгрии, это один из ключевых вопросов. Смягчение позиции здесь ему просто не простит электорат. И если Киев не идет на уступки, то почему должен идти на смягчение позиции Будапешт?» — сказал политолог.

Как Брюссель накажет Будапешт

При Мадьяре отношения Будапешта и Брюсселя все еще не безоблачны, и проблемой Украины дело не ограничивается, уверены опрошенные NEWS.ru эксперты.

«Мадьяр шел как политик, который выступал больше за диалог с Брюсселем, но всячески подчеркивал, что он не собирается предавать интересы Венгрии. Поэтому и венгерский электорат сейчас поддерживает Мадьяра: там так или иначе хотели венгерского политика, а не брюссельского, и они его получили», — отметил Якорь.

Будапешт Фото: Lily/Unsplash

По его словам, у Евросоюза в отношении Будапешта довольно ограниченный санкционный инструментарий.

«Что может сделать европейское руководство? Заморозить венгерские деньги, лишить траншей? Так это уже есть и началось при Орбане. То есть каким-то шокирующим негативным фактором для населения заморозка активов не станет. А больше у Брюсселя в отношении Будапешта и инструментов особых нет», — подчеркнул эксперт.

По мнению Киша, сейчас Мадьяр ведет с Евросоюзом торг по поводу замороженных активов Венгрии.

«Между ЕС и Будапештом идет спор про €19 млрд, которые Брюссель заморозил еще при Орбане за неуступчивую позицию и которые обещали разморозить, если Мадьяр будет более уступчивым. Мадьяр готов снять принципиальные возражения против вступления Украины в ЕС в обмен на эти деньги, если будут учтены права венгерских нацменьшинств на Украине. А с другой стороны, если Будапешт не может получить даже €19 млрд, то понятна позиция Мадьяра по кредитованию Украины на €90 млрд. Венгрия при Мадьяре против такого расточительства», — отметил политолог.

По словам Киша, «наказание» от ЕС для Будапешта может быть только одно — продолжение заморозки венгерских денег.

«Но ЕС с политическими играми вокруг Венгрии поставил себя в очень невыгодное положение. Если Брюссель будет наказывать Мадьяра, они потеряют лицо. Их ставленник не оправдал доверия и пошел против них. Если они выделят €19 млрд, а Будапешт будет стоять на своем, это безусловная победа Мадьяра и венгров над Брюсселем», — заключил эксперт.

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