Мадьяр рассказал, будет ли Венгрия отправлять военную технику на Украину

Венгрия не станет поставлять вооружения и боевую технику на Украину, заявил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в соцсети после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Переговоры прошли в Брюсселе в четверг, 28 мая, и стали первой встречей политиков после смены правительства в Венгрии.

Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники в зону российско-украинского [конфликта], — написал Мадьяр.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил, что объем западной помощи Украине на вооруженное противостояние с Россией с 2022 года превысил $325 млрд (23,1 трлн рублей). По его словам, Запад рассчитывал на запугивание европейского обывателя для оправдания новых расходов на поддержку киевских властей.

До этого политолог-американист Константин Блохин отметил, что слова госсекретаря США Марко Рубио о продолжении военной помощи Украине доказывают, что Россия не должна полагаться на американцев. По его мнению, Вашингтон руководствуется исключительно корыстными мотивами.